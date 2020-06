Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Eine bislang unbekannte Tatverdächte hat in Gütersloh mindestens zwei Taschendiebstähle mit anschließenden Verwertungstaten begangen (Freitag, 07.02. und Mittwoch, 12.02.). Einen weiteren Taschendiebstahl beging sie am Mittwoch, dem 26.02.2020. Bei zwei anschließenden Abhebungen an einem Geldautomaten wurde sie fotografiert.

Diese Bilder sind unterdessen zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben worden und können in dem Fahndungsportal der Polizei NRW eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/guetersloh-taschendiebstahl-computerbetrug

Hinweise und Angaben zu der abgebildeten Frau nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

