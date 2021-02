Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher trieben ihr Unwesen im Kreisgebiet

Meerbusch, Neuss, Kaarst (ots)

Am Samstag (30.01.) wurden Polizisten der Wache Meerbusch zu einem Wohnungseinbruch an der Straße "Am Frohnhof" in Büderich gerufen. In der Zeit von 15 bis 19:30 Uhr verschafften sich ungebetene Gäste gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Entsprechende Spuren an der Terrassentür zeugten von ihrem kriminellen Tun. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter unter anderem eine hochwertige Armbanduhr der Marke "Patek Philippe".

Ebenfalls am Samstag (30.01.), in der Zeit von 17 bis 19 Uhr, hatten Einbrecher die Daimlerstraße in Neuss-Vogelsang im Visier. Im Souterrain eines Hauses versuchten Unbekannte durch Aufhebeln einer Balkontür sich Zutritt zu einer Wohnung zu verschaffen. Sie schaffte es nicht, in die Räumlichkeiten einzudringen. Mehr Erfolg hatten Täter im selben Zeitraum bei einem Reihenendhaus, zu dem sie sich gewaltsam Zutritt verschafften. Sie entwendeten nach ersten Informationen Schmuck, Bargeld und ein Wandbild.

Am Freitagabend (29.01.) kam es in Kaarst-Holzbüttgen an der Parkstraße zu einem versuchten Einbruch. Unbekannte hebelten die Balkontür zu Büroräumen in einem Einfamilienhaus auf. Die Täter durchsuchten, gegen 18:30 Uhr, mehrere Räumlichkeiten nach Wertsachen, verließen aber das Gebäude augenscheinlich ohne Beute. Auch in Weissenberg trieb ein Einbrecher sein Unwesen. An der Römerstraße hatte es der derzeit noch Unbekannte auf zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses abgesehen. Er verschaffte sich Zutritt zu einer Wohnung, entwendete dort aber nichts. An einer weiteren Wohnungseingangstür versuchte er sein Glück und scheiterte jedoch. Daraufhin flüchtete er in unbekannte Richtung. Zeugen sahen eine verdächtige Person, die dunkel gekleidet war und eine Kapuze trug, gegen 3:25 Uhr an den Tatorten.

Die Kripo hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und wendet sich nun an die Bevölkerung. Wer an den oben genannten Tatorten verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen machen kann, meldet sich bitte bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0.

Die Polizei bietet kostenlose Beratung zum Thema technischer Einbruchschutz. Wohnungsinhaber, die Einbrechern sprichwörtlich einen Riegel vorschieben möchten, können derzeit jeden Mittwoch, zwischen 15 und 18 Uhr, unter den Rufnummern 02131 300-25518 und -25512 Tipps der Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz erhalten. Nähere Informationen findet man hierzu auf der Internetseite der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

