Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - Sechs Fahrzeuge beschädigt

Dormagen (ots)

Am Montagmittag (01.02.), gegen 12:50 Uhr, kam es auf der Kreuzung Provinzialstraße / Franz-Gerstner-Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 69-Jährige mit einem Mercedes die Franz-Gerstner-Straße in Richtung Nievenheim und missachtete laut Zeugenaussagen die rote Ampel. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem Ford, der die Provinzialstraße in Richtung Delhoven befuhr. Die Kollision hatte zur Folge, dass der Mercedes in vier wartende Autos schleuderte, die an der rotlichtzeigenden Ampel der Franz-Gerstner-Straße in Richtung Autobahn 57 standen.

Drei Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Mercedesfahrerin sowie die 31-jährige Beifahrerin im Ford wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Fordfahrer sowie eine weitere Autofahrerin erlitten leichte Verletzungen. Das Zentrale Unfallaufnahmeteam der Polizei im Rhein-Kreis Neuss war ebenfalls vor Ort im Einsatz. Teile der Kreuzung waren zum Zweck der polizeilichen Maßnahmen gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen des Unfallhergangs. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

