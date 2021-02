Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Betrüger mit Enkeltrick in Meerbusch erfolgreich

Meerbusch (ots)

Am Freitag (29.01.), gegen 16 Uhr, erhielt ein lebensälterer Meerbuscher einen Anruf seiner vermeintlichen Enkelin. Diese behauptete, einen schweren Verkehrsunfall gehabt zu haben und müsse nun einen Schaden in fünfstelliger Summe begleichen. Da der Senior skeptisch war, schaltete sich noch ein "Notar" dazu, der alles bestätigte. Dabei durfte der Angerufene nicht auflegen, sondern wurde immer weiter in der Leitung gehalten.

Er ließ sich schließlich überzeugen und übergab gegen 17 Uhr an der Weidenstraße eine hohe Bargeldsumme in einer braunen Stofftasche an einen jungen Mann, im Glauben, so seiner Enkelin zu helfen. Weitere Zweifel sollte ein Anruf bei der Notrufnummer (110) ausräumen - die er jedoch nach ersten Erkenntnissen aus dem immer noch bestehenden Gespräch heraus wählte und somit unwissend an einen weiteren Betrüger gelangte, der den vermeintlichen Unfall bestätigte. Erst im Nachhinein stellte sich die ganze Geschichte als Betrug heraus. Der echten Enkelin ging es gut, einen Unfall hatte es nie gegeben. Der Senior erstattete Anzeige.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die die Übergabe beobachtet haben oder vielleicht Hinweise geben können auf verdächtige Personen und Fahrzeuge. Der Unbekannte, der das Geld in der braunen Stofftasche an der Weidenstraße in Empfang nahm, wird wie folgt beschrieben: Er soll circa 22 bis 24 Jahre alt und etwa 178 bis 180 Zentimeter groß sein. Der Zeuge beschreibt das Aussehen des Mannes als "türkisch".

Immer wieder kommt es zu Betrugsversuchen dieser Art, manchmal sind sie leider erfolgreich. Die Täter gehen dabei sehr geschickt vor, setzen ihre Opfer unter Druck und nutzen ihre Hilfsbereitschaft aus. "Das kann mir nicht passieren!" ist leicht gesagt - die Täter können sehr überzeugend sein. Der beste Schutz: Die Maschen der Kriminellen kennen. Informationen dazu finden Sie auch in unserer Broschüre "Klüger gegen Betrüger": https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/klueger-gegen-betrueger-gemeinsam-gegen-trickbetrueger-im-einsatz

