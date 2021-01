Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Hochberg: Alkoholisierter 24-Jähriger bespuckt und tritt Polizeibeamte

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein offensichtlich stark alkoholisierter 24-Jähriger am Montag in der Straße "Am Schloß" in Remseck am Neckar - Hochberg mit Angehörigen in einen Streit geraten war, verständigten diese gegen 20:15 Uhr die Polizei, weil sie ihn selbst nicht mehr bändigen konnten. Der junge Mann reagierte im weiteren Verlauf gegenüber den Polizeibeamten immer aggressiver. Zur Untersuchung durch den Rettungsdienst sollte er mit Handschließen gefesselt werden, woraufhin er nach einem Polizeibeamten spuckte und nach einem anderen Polizisten trat. Der Rettungsdienst brachte ihn schließlich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

