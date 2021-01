Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Hochdorf: Einbruch in Grundschule

Ludwigsburg (ots)

Zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr trat ein bislang unbekannter Täter am Montag eine Tür in der Grundschule im Schulweg in Remseck am Neckar - Hochdorf ein und durchsuchte vermutlich die Räumlichkeiten. Dem ersten Anschein nach wurde nichts gestohlen. Unter Tel. 07154 1313 0 können sich Zeugen an das Polizeirevier Kornwestheim wenden.

