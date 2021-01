Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Neckargröningen: BMW aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Sonntag, 20:00 Uhr und Montag, 13:00 Uhr in der Martinstraße in Remseck am Neckar - Neckargröningen Zugang zu einem dort abgestellten BMW. Aus dem Fahrzeug wurden verschiedene Gegenstände und Bargeld mit einem geschätzten Gesamtwert von mehreren hundert Euro gestohlen. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet Zeugen sich unter Tel. 07154 1313 0 zu melden.

