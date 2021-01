Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickdieb scheitert an Senior

Dormagen-Horrem (ots)

Am Mittwoch (27.01.), gegen 12:50 Uhr, befand sich ein lebensälterer Dormagener gerade auf einem Parkplatz an der Lübecker Straße, als er von einem Unbekannten angesprochen wurde. Dieser bat ihn in gebrochenem Deutsch, sein 1-Euro-Stück zu wechseln. Der 82-Jährige nahm zunächst seine Geldbörse, um darin nach kleinem Münzgeld zu suchen. Da sein Gegenüber jedoch plötzlich beim Heraussuchen helfen wollte und in Richtung des Münzfachs griff, zog der Senior seine Geldbörse schnell an sich. Er forderte den Unbekannten sofort auf, sich zu entfernen. Dieser verschwand sodann in Begleitung eines weiteren Mannes. Als der Senior sein Portemonnaie betrachtete, fiel ihm auf, dass nun auf einmal seine Geldscheine halb herausragten. Er informierte die Polizei über den mutmaßlichen Trickdiebstahlversuch.

Der Unbekannte soll leicht untersetzt und etwa 30 Jahre alt gewesen sein. Er wird als circa 170 Zentimeter groß beschrieben und sprach mit Akzent. Seine Kleidung war mehrheitlich dunkelgrau und er trug dazu eine ebenfalls dunkelgraue Mütze und einen Mund-Nasen-Schutz. Sein Begleiter kann ähnlich beschrieben werden; er trug allerdings einen Bart.

Das Kriminalkommissariat 25 hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise geben kann auf die beiden unbekannten Männer, kann sich unter 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung setzen.

In diesem Fall scheiterte der Tatverdächtige an der schnellen Reaktion des Seniors. Betrüger setzen oft auf die Hilfsbereitschaft älterer Menschen, und oft genug haben sie Erfolg. Sie versuchen auf alle möglichen Arten, an Wertgegenstände, Bargeld oder gar Zugang zur Wohnung ihrer Opfer zu kommen. Ein gesundes Misstrauen ist ratsam! Informationen zum Thema Trickdiebstahl, auch bezogen auf den so genannten Geldwechseltrick, finden Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/klueger-gegen-betrueger-gemeinsam-gegen-trickbetrueger-im-einsatz

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell