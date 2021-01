Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher schlugen Küchenfenster ein - Wer kann Hinweise geben?

Bild-Infos

Download

Jüchen (ots)

Am Donnerstagmorgen (28.01.) versuchten derzeit noch Unbekannte, in ein Reihenhaus an der Straße "Otto-Hahn-Ring" einzubrechen. Die ungebetenen Gäste schlugen gewaltsam ein Küchenfenster ein. Eine Bewohnerin des Hauses wurde durch den Lärm wach und bemerkte das eingeschlagene Fenster im Erdgeschoss. Die Familie verständigte daraufhin die Polizei. Möglicherweise bemerkten die Täter, dass sich im Haus noch jemand befand und ergriffen die Flucht. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit von 7:30 Uhr bis 8 Uhr. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich beim zuständigen Kommissariat 14 zu melden (Rufnummer 02131 300-0).

"Soll ich einen entdeckten Einbrecher aufhalten?" Vorsicht! Einbrecher wollen nicht entdeckt werden und vermeiden nach Möglichkeit jede Konfrontation. Wenn Sie einen Einbrecher bemerken, stellen Sie sich ihm keinesfalls in den Weg! Spielen Sie nicht den Helden. Verständigen Sie stattdessen sofort die Polizei und geben Sie ihr eine möglichst gute Beschreibung des Täters und seines eventuell eingesetzten Fluchtfahrzeugs. Wählen Sie in diesen Situationen sofort die Notrufnummer 110.

Die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz der Polizei im Rhein-Kreis Neuss bieten darüber hinaus kostenlose Telefonberatungen für Menschen im Rhein-Kreis Neuss an, die ihre Wohnungen technisch gegen Einbruch sichern wollen. Immer mittwochs, in der Zeit von 15 Uhr bis 18 Uhr, stehen die Experten unter den Rufnummern 02131 300-25518 und -25512 zum Thema "Einbruchsschutz" zur Verfügung, nächstmalig am 03.02.2021. Ergreifen Sie die Chance - lassen Sie sich beraten!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell