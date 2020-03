Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Verkehrsunfall aufgrund unangepasster Geschwindigkeit

Wismar (ots)

Gestern Abend, 21:00 Uhr, verlor ein 24-jähriger Mann, der die A 14 in Richtung Wismar befuhr, auf Höhe der Ortschaft Bibow, die Kontrolle über seinen BMW. Sein Fahrzeug kollidierte zunächst mit der Außenschutzplanke und kam in der Folge auf dem Überholfahrstreifen zum Stillstand. Der 24-Jährige blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 17.000 EUR. Es war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Auch an einem weiteren Pkw, der auf der Fahrbahn befindliche Trümmerteile des BMW überfuhr, entstand Sachschaden. Nach einer ersten Einschätzung der Beamten vor Ort war eine nicht an die Straßenverhältnisse (Aquaplaning) angepasste Geschwindigkeit in Kombination mit einer mangelhaften Bereifung ursächlich für den Verkehrsunfall.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon: 03841/203 305

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell