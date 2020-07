Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Hilflose Person auf der Fahrbahn

Ulm (ots)

Am Freitag, gegen 23.30 Uhr, wurde der Polizei ein Mann gemeldet, welcher auf der Alten Ulmer Straße liegen würde. Beim Eintreffen konnten die Beamten einen 31-jährigen Mann feststellen, der in Embryo-Haltung auf dem Bordstein saß. Während der Kontrolle zeigte der sichtlich Angetrunkene mehrmals starke Würgereize. Ein Alko-Test ergab einen Wert um 3 Promille. Er musste medizinisch in einer Klinik versorgt werden.

