Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Tödlicher Verkehrsunfall

Polizei sucht Zeugen

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Freitag, gegen 19:25 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Dortmund die Geldernsche Straße, aus Richtung Moers kommend, in Fahrtrichtung BAB Auffahrt zur A 57. Als er nach rechts auf die Auffahrt in Richtung Niederlande abbog, kollidierte er mit einer 23-jährigen Radfahrerin aus Duisburg. Die Radfahrerin wurde hierbei lebensgefährlich verletzt und erlag ihren Verletzungen in einem örtlichen Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße im Bereich der Unfallstelle durch Polizeibeamte gesperrt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Moers (Tel.: 02841 / 1710) zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell