POL-WES: Hünxe - Polizei ermittelt flüchtigen Autofahrer

Hünxe (ots)

Die Polizei konnte den flüchtigen Fahrer eines Autos ermitteln. Es handelt sich dabei um einen 53-jährigen Mann aus Schermbeck. Er hielt sich bei einer Bekannten in Hünxe auf.

Der Mann hatte gegen 03.00 Uhr in Hünxe die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto überschlug sich in Höhe des Kreuzungsbereichs Gahlener Straße/Aapweg. An dem grauen Suzuki entstand Totalschaden.

Der Mann verletzte sich bei dem Unfall an der Hand. Ein Arzt hat ihm eine Blutprobe entnommen.

