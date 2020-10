Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mehrere Fahrzeuge angegangen- Katalysatoren entwendet

Herford (ots)

(sls) Zu eher ungewöhnlichen Diebstählen kam es in der Nacht zu Donnerstag (22.10.) im nördlichen Stadtgebiet Herford. Durch bislang unbekannte Täter wurden bislang drei Fahrzeuge angegangen und daraus die Katalysatoren demontiert Die Unbekannten gingen einen grauen Opel Astra an der Wittenberger Straße in Höhe der Hausnummer 80 an. Der Diebstahl wurde durch eine Werkstatt festgestellt, nachdem der Besitzer ungewöhnliche Geräusche aus dem Motorraum feststellte. Augenscheinlich wurden die Katalysatoren abgeflext. Bei dem zweiten Fahrzeug handelte es sich um einen silbernen Polo der an der Halberstädter Straße am Fahrbahnrand gegenüber der Hausnummer 57 geparkt stand. Als drittes Fahrzeug gingen die Täter einen blauen Mitsubishi an, der an der Magdeburger Straße in Höhe Hausnummer 40 abgestellt wurde. Alle drei Benutzer hatten ihre älteren Fahrzeuge am Mittwochabend geparkt und den Diebstahl am darauffolgenden Morgen festgestellt. Die Polizei Herford ermittelt in diesen Fällen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Diebstählen machen können oder auch etwas Ungewöhnliches im Bereich der Tatorte aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell