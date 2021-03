Polizei Gütersloh

POL-GT: Diebstahl aus Wohnung an der Westerwieher Straße

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich am Mittwochnachmittag (24.03., 16.00 - 18.30 Uhr) Zutritt in ein Wohnhaus an der Westerwieher Straße im Ortsteil Westerwiehe verschafft.

Den Angaben einer Bewohnerin zufolge war eine Eingangstür im rückwärtigen Bereich unverschlossen. Die Täter haben sämtliche Wohnräume nach Wertgegenständen durchsucht. Bisherigen Erkenntnissen nach wurde eine Geldbörse gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell