Polizei Gütersloh

POL-GT: Pedelec-Fahrer bei Unfall in Schloß Holte-Stukenbrock schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Am Mittwochmittag (24.03., 12.20 Uhr) ist es im Einmündungsbereich Helleforthstraße/ Brinkeweg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 60-jähriger Pedelec-Fahrer verletzte sich dabei schwer. Eine 44-jährige Ford-Fahrerin aus Schloß Holte-Stukenbrock beabsichtigte vom Brinkeweg nach rechts in die Helleforthstraße in Richtung Kaunitz abzubiegen. Zeitgleich befuhr der Pedelec-Fahrer die Helleforthstraße in Richtung Kaunitzer Straße. Aus bislang unbekannter Ursache kam es dabei zu einem Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Pedelec. Der Zweiradfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Die Autofahrerin verletzte sich nicht. An dem Auto und an dem Pedelec entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell