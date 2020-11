Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 251120-962: Sperrmüll in Brand gesetzt

Gummersbach

Unbekannte haben am Dienstagabend (24. November) in der Friedrichstraße Sperrmüll in Brand gesetzt. Der Sperrmüll lag zur Abholung in der Einfahrt eines Wohnhauses. Durch den Brand wurde auch ein angrenzendes Garagentor beschädigt. Hier entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Nachbarn hatten das Feuer um kurz vor 20 Uhr entdeckt. Der Hauseigentümer konnte die Flammen mit eigenen Mitteln löschen; die hinzugerufene Feuerwehr unterstützte ihn.

Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 1 in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

