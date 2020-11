Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 251120-960: Einbruch zur Tageszeit

NümbrechtNümbrecht (ots)

Durch eine aufgehebelte Terrassentür sind Kriminelle am Dienstagvormittag (24. November) in ein Wohnhaus im Mühlenbergweg in Nümbrecht-Bruch eingebrochen.

Im Tatzeitraum zwischen 9 Uhr und 12:45 Uhr durchwühlten die Eindringlinge in den Räumen des Hauses fast sämtliche Schubladen und Schränke. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter Goldschmuck.

Nachbarn hatten im Tatzeitraum für wenige Minuten zwei Transporter vor dem betroffenen Wohnhaus gesehen. Bei dem einen soll es sich um einen weißen Kastenwagen mit Dürener Kennzeichen gehandelt haben, bei dem anderen um einen Sprinter mit Siegener Kennzeichen.

Hinweise bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990. In dringenden Fällen nutzen Sie bitte den kostenfreien Notruf 110.

