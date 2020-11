Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 241120-958: Polizei sucht nach Eigentümern von sichergestellten Werkzeugmaschinen

GummersbachGummersbach (ots)

Die Kriminalpolizei Gummersbach sucht nach den Eigentümern von Werkzeugmaschinen, die am vergangenen Donnerstag (19. November) im Rahmen einer Durchsuchung sichergestellt worden sind. Es handelt sich um Akkuwerkzeuge der Marke Metabo, an denen die Individualnummern jeweils entfernt wurden. Da es sich bei den Geräten um Diebesgut handeln dürfte, sucht die Kriminalpolizei nach den rechtmäßigen Eigentümern. Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

