Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 241120-956: Einbruch in Lebensmittelmarkt

WaldbrölWaldbröl (ots)

In einen Lebensmittelmarkt an der Wiehler Straße in Waldbröl haben Unbekannte im Verlauf des Wochenendes eingebrochen. Zwischen 21 Uhr am Samstag (21. November) und 6 Uhr am Montag brachen die unbekannten Täter eine massive Metalltüre im Bereich der Warenanlieferung mit einem Brecheisen auf. Dort trafen sie auf ein hohes Metallgitter, welches Ihnen den Zugang zu den Geschäftsräumen verwehrte. Dieses wollten die Täter offenbar überklettern, da sie eine Gitterbox als Kletterhilfe vor das Gitter schoben. Vermutlich ließen die Täter dann aber von einer weiteren Tatbegehung ab, da sie den Tatort ohne Beute wieder verließen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

