Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrer verletzt

Ludwigshafen (ots)

In der August-Heller-Straße kam es zwischen am 02.02.2021, gegen 18 Uhr, zu einem Unfall bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde. Dieser war in Richtung Bruchwiesenstraße gefahren, als er einen am Fahrbahnrad stehenden Fußgänger zu spät sah. In der Folge verhakte sich der Lenker in der Jackentasche des Fußgängers, sodass der 53-jährige Radfahrer stürzte. Er wurde mit dem Verdacht einer Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell