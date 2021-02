Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagabend in der Zeit von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr wurde in der Leistadter Straße ein Auto beschädigt. Der graue BMW X4 war auf der Straße geparkt, als Unbekannte diesen entlang der Beifahrerseite zerkratzten. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000,- Euro geschätzt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den/die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

