Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Männer befreien Diebinnen aus Büro

DuisburgDuisburg (ots)

Am Freitagabend (18. Dezember, 20:20 Uhr) haben drei Frauen in einem Supermarkt auf der Trompeter Straße ihre Einkaufswagen voll beladen und sind dann ohne zu bezahlen an der Kasse vorbei gelaufen. Dabei beobachtete sie der 37 Jahre alte Filialleiter und stoppte sie. Als die Frauen im Büro des Geschäfts auf die Polizei warteten, kamen drei Männer in den Markt. Sie schlugen dem Filialleiter sowie einer Mitarbeiterin (47) ins Gesicht, flüchteten ohne Beute aber samt der Diebinnen aus dem Laden und fuhren mit einem grauen Pkw davon. Das KK 35 sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

