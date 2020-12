Polizei Duisburg

POL-DU: Müll brennt am Wochenende im Stadtgebiet - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen (19. Dezember, 3:45 Uhr) stand auf dem Gelände einer Kita auf der Gustav-Adolf-Straße in Neudorf ein Müllcontainer in Flammen.

In Bergheim brannte am Samstagnachmittag (19. Dezember, 13:45 Uhr) eine Mülltonne auf dem Gelände einer Grundschule auf der Straße Auf dem Berg. Zeugen wollen einen Jungen und zwei Mädchen auf dem Gelände beobachtet haben.

Am frühen Sonntagmorgen (20. Dezember, gegen 5:50 Uhr) brannte auf der Rasenfläche vor einem Mehrfamilienhaus auf der Gleiwitzer Straße in Rumeln-Kaldenhausen ein Sperrmüllhaufen.

Die Feuerwehr konnte alle drei Brände innerhalb kürzester Zeit löschen.

Das Kriminalkommissariat 11 der Duisburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nähe der Brandorte verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

