Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Brand in Wohnhaus

Lathen (ots)

Am Freitagabend ist es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand in einem Wohnhaus an der Wahner Straße gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen brach das Feuer gegen 20.50 Uhr im Schlafzimmer des Wohnhauses aus. Die Freiwillige Feuerwehr aus Lathen war mit einigen Einsatzkräften vor Ort und löschte die Flammen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

