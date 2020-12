Polizei Duisburg

POL-DU: Friemersheim: Polizei stoppt gesuchten Autofahrer nach Verfolgungsfahrt

DuisburgDuisburg (ots)

Am Freitagnachmittag (18. Dezember, 16:20 Uhr) überwachten Polizisten auf der Bismarckstraße, ob sich alle Verkehrsteilnehmer an die vorgegebene Geschwindigkeit halten. Dabei ging den Beamten ein 32-jähriger Mann ins Netz, der mit seinem schwarzen BMW zu schnell unterwegs war. Auf einem Parkplatz hielt der Autofahrer zunächst an, flüchtete dann jedoch, als er gerade kontrolliert werden sollte. Auf der Europaallee endete die Fahrt, als zwei Streifenwagenbesatzungen ihn stoppen konnten.

Es stellte sich heraus, dass der Mann aus Düsseldorf keine Fahrerlaubnis hat, er den Fahrzeugschein verfälscht hat, die Kennzeichen gestohlen sind und das Auto nicht zugelassen ist. Darüber hinaus wurde der 32-Jährige auch noch mit zwei Haftbefehlen wegen Urkundenfälschung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort gesucht. Die Polizisten nahmen ihn fest, stellten den BMW sicher und ermitteln nun, wem der Wagen überhaupt gehört.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell