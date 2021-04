Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Männer klettern auf Flachdach - Oberlicht beschädigt

Bünde (ots)

(jd) Der 65-jährige Inhaber eines Babyfachmarktes an der Hangbaumstraße alarmierte heute Nacht (27.4.) um 1.56 Uhr die Polizei, da sich zwei Personen auf dem Flachdach seines Geschäfts aufhielten. Diese versuchten eine dort befindliche Lichtkuppel einzuschlagen. Beim Eintreffen der Polizei befanden sich ein 30 Jahre alter Bünder sowie ein 29-jähriger Mann aus Hüllhorst auf dem etwa fünf Meter hohen Dach. Beide machten auf die Beamten einen stark alkoholisierten Eindruck. Offenbar gelangten die Männer durch das Fenster eines Gebäudes an der Eschstraße auf die Dachverbindung, die zum Flachdach des Geschäfts führt. Während der 30-Jährige das Dach unverzüglich über eine kurzfristig organisierte Leiter verließ, zeigte sich der 29-Jährige uneinsichtig und verbal aggressiv gegenüber den Beamten. Aufgrund seines stark alkoholisierten Zustands war ein Sturz vom Dach nicht auszuschließen. Daher wurde die Feuerwehr Bünde hinzugezogen, sodass die Polizeibeamten den Mann mittels eines Drehleiterkorbs vom Dach führen konnten. Da das aggressive Verhalten des Hüllhorsters anhielt, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Aus diesem wurde er in den Morgenstunden wieder entlassen. Der Schaden an dem offenbar mit einem unbekannten Gegenstand beschädigten Oberlicht muss noch ermittelt werden.

