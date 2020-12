Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201227 - 1314 Frankfurt-Sachsenhausen: Brand in Kinderzimmer

FrankfurtFrankfurt (ots)

(fue) Rund 40.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Wohnungsbrand am Sonntag, den 27. Dezember 2020, gegen 01.50 Uhr.

Zeugen waren auf den Brand in der Wohnung in der Bruchstraße aufmerksam geworden und hatten sofort die Feuerwehr verständigt. In der Brandwohnung hatten sich neben dem eigenen 12-jährigen Jungen noch die beiden Eltern sowie zwei weitere Jungen im Alter von 12 und 13 Jahren aufgehalten. Möglicherweise hatten die Kinder in ihrem Zimmer gezündelt und so den Brand einer Matratze verursacht. Das Kinderzimmer wurde durch die Flammen komplett zerstört, der Rest der Wohnung durch Ruß und Rauchgase.

Alle Personen hatten das Haus rechtzeitig verlassen können und blieben unverletzt. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

