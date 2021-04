Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Frau nach Einkauf überfallen - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Die Polizei wurde am Montag (26.4.) zu einem versuchten Raubüberfall nach Löhne gerufen. Eine 69-jährige Löhnerin war gegen 17.30 Uhr auf dem Weg nach Hause als sie am Südausgang des Bahnhofs entlang eines Fußwegs ging, der die Straßen am Poppensiek und Jahnstraße verbindet. Plötzlich näherte sich von hinten eine männliche Person und versuchte, ihre Handtasche zu entreißen. Der Mann forderte sie auf, ihm ihr Geld zu geben und riss weiter an der Tasche. Die Frau hielt die Tasche unter enormem Kraftaufwand fest. Der Mann flüchtete dann zu Fuß Richtung Bahnhof. Der Unbekannte ist etwa 25 bis 35 Jahre alt und 170cm groß. Er hat ein südländisches Erscheinungsbild, schwarze Haare und trug einen dunklen Mund-Nasen-Schutz. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Gesuchten machen können, sich telefonisch unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell