Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brandstiftung - Unbekannte zünden Absperrwände an

Herford (ots)

(jd) Die Kreisfeuerwehrzentrale setzte die Polizei am Samstag (24.4.) um 1.42 Uhr von einem Brand an der Mindener Straße, Ecke Magdeburger Straße in Kenntnis. Die Beamten stellten an einer dortigen Baustelle fest, dass zwei Kunststoff-Absperrwände brannten. Diese befanden auf der Magdeburger Straße vor der Einmündung zur Mindener Straße. Durch das Feuer wurden neben den Absperrwänden auch Fußplatten sowie zwei Verkehrszeichen beschädigt. Die Feuerwehr Herford löschte den Brand. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell