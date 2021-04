Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenprall in Grundstücksausfahrt - Radfahrerin verletzt

Bünde (ots)

(jd) Bei einem Verkehrsunfall am Südring verletzt sich am Samstag (24.4.), gegen 19.40 Uhr, eine 47-jährige Radfahrerin aus Bünde. Die Frau war mit ihrem Rad auf dem kombinierten Fuß- und Radweg in Richtung Klinkstraße unterwegs. Ein 41-jähriger Opel-Fahrer, der ebenfalls aus Bünde stammt, beabsichtigte, mit seinem Pkw aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße zu fahren. Die Radfahrerin konnte einen Zusammenstoß mit dem herausfahrenden Opel nicht mehr vermeiden und fuhr seitlich gegen das Fahrzeug. Anschließend schleuderte sie über die Motorhaube und kam letztendlich auf dem Gehweg zum Liegen. Dabei verletzte sich die Frau leicht und wurde von der Besetzung eines herbeigerufenen Rettungswagens erstversorgt. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro.

