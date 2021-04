Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auseinandersetzung nach Sachbeschädigung- Außenspiegel beschädigt

Bünde (ots)

(sls) Am Donnerstagabend (22.4.) wurden Polizeibeamte zu einem Einsatz an der Sachsenstraße in Bünde gerufen. Nach bisherigen Ermittlungen befand sich der Eigentümer eines grauen Toyotas gegen 20.00 Uhr im Bereich seines Fahrzeuges, um Gegenstände in einen Anhänger zu legen. Plötzlich bemerkte er zwei Personen, die sich im vorderen Bereich seines Fahrzeug aufhielten und plötzlich den linken Außenspiegel beschädigten. Der 60-jährige Geschädigte versuchte die beiden Personen zur Rede zu stellen, die daraufhin flüchteten. Der Versuch die beiden Tatverdächtigen an der Jacke noch festzuhalten scheiterte. Nur einen 17-jährigen Tatverdächtigen konnte der Geschädigte mit Unterstützung eines Nachbarn bis zum Eintreffen der Polizeibeamten noch an der Flucht hindern. Der Nachbar wurde bei der Unterstützung von dem Beschuldigten aus Bünde bespuckt. Der zweite Tatverdächtige konnte die Flucht ergreifen und verschwand in Richtung Enger Straße. Nach erfolgter Sachverhaltsklärung und Identitätsfestellung wurde der Tatverdächtige vor Ort entlassen. Das Kriminalkommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen zu dieser Sachbeschädigung, der Körperverletzung und zu dem zweiten flüchtigen Tatbeteiligten.

