Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahren ohne Fahrerlaubnis - Drogenkontrollen der Polizei führt zur Auffindung von BTM

Herford (ots)

(um/em) Ursprünglich handelte es sich vorgestern (20.04.) um eine Routinekontrolle, bei der zwei Beamte der Polizei Herford einen PKW mit Lipper-Zulassung auf der Mindener Straße kontrollierten. Das Fahrzeug war mit einer auffälligen Felgen-Reifen-Kombination ausgestattet, die den Polizeibeamten nicht Bauart zugelassen erschien. Der 42-Jährige wurde gebeten, die Kontrolle des Fahrzeuges an der Wache Hansastraße zu ermöglichen. Eine weitere Überprüfung der Personalien an der Wache ergab, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis hat. Während der Kontrollsitutation verhielt sich der Angehaltene immer seltsamer. Die Beamten hatten nun zusätzlich den Verdacht, dass der Kraftfahrzeugführer unter dem Einfluß von Drogen stand. Der Mann ließ sich dazu auch nach Belehrung ein und weitere Maßnahmen über sich ergehen. Ein Drogenspürhund der Polizei Herford durchsuchte am Ende noch das Fahrzeug. Die Beamten mussten dann Reste von vermutlich Betäubungsmitteln sicherstellen, welche der Hund anzeigte. In diesem Fall wird der 42-Jährige aus Bad Salzuflen sich einem Strafverfahren aufgrund der Vielzahl der Verstöße verantworten müssen. Zudem wird die Halterin des Fahrzeuges aufgrund der nicht zugelassen Reifen-bzw. Felgen-Kombination eine Ordnungswidrigkewitenanzeige erhalten. Die Polizei Herford wird in diesem Jahr die Kontrollen im Straßenverkehr zum Fahren unter dem Einfluß von Alkohol- und Drogen, wie angekündigt, weiter fortsetzen.

