Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Königspython in der Heide; Walsrode: Unfallflucht

Heidekreis (ots)

21.03./Königspython in der Heide

Schneverdingen: Einen nicht alltäglichen Fund meldete ein Zeuge am Sonntagnachmitttag der Polizei Schneverdingen. Als die Beamten an dem Fundort, einem Parkplatz an der L 170, am angrenzenden Naturschutzgebiet Osterheide, eintrafen wurden sie von dem Meldenden zu einem Baum geführt. Hier erblickten sie eine eingerollte, nicht einheimische und regungslose Schlange. Das Tier wurde als eine Königspython ausgemacht und einer Wildtierauffangstation zugeführt. Es konnte dort jedoch nur noch der Tod der Schlange festgestellt werden. Wie das ca. 90 cm lange Tier in die Heide kam ist bisher nicht geklärt. Die Polizei hat Ermittlungen nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet.

22.03./Unfallflucht

Walsrode: Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß am Montag in der Wiesenstraße bei einem Ausparkvorgang gegen einen schwarzen Skoda Oktavia und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Skoda wurde an der vorderen Stoßstange beschädigt. Ereignet hat sich der Unfall im Zeitraum zwischen 08:30 Uhr und 13:30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Walsrode, Tel. 05161/984480, entgegen.

