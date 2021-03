Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Rethem:Erfolglos gehebelt; Bad Fallingbostel: Müll im Wald entsorgt; Soltau: Unter Drogeneinfluss

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v.19.03.2021

18.03./Erfolglos gehebelt

Rethem: Einbrecher versuchten in der Nacht zu Donnerstag eine Tür zu einem Rohbau in der Straße An der Wölpe aufzuhebeln. Die Täter scheiterten an der Sicherung und entkamen unerkannt. Es entstand ein Schaden von 500 Euro.

18.03./Müll im Wald entsorgt

Bad Fallingbostel: Unbekannte Täter haben zwischen dem 11.02.21 und dem 18.03.21 in einem Wald an der Teichstraße mehre asbesthaltige Dachplatten entsorgt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht nun nach Zeugen, die unter 05162/9720 Hinweise zur Tat machen können.

18.03./Unter Drogeneinfluss

Soltau: Beamte kontrollierten am Donnerstag morgen, gegen 08:00 Uhr, im Oeninger Weg einen 33-Jahre alten Autofahrer. Bei der Kontrolle wurden Hinweise auf eine Beeinflussung durch Drogenkonsum festgestellt. Ein Drogentest verlief positiv, so dass dem 33-Jährigen auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Polizeiinspektion Heidekreis