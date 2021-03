Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wedemark: Gefährlicher Sekundenschlaf, Walsrode:Wohnungstür aufgehebelt.

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v.18.03.2021 Nr. 1

17.03./Gefährlicher Sekundenschlaf

Wedemark: Der Fahrer eines Sattelschlepper kam gestern Mittag, gegen 13:45 Uhr, auf der Autobahn 7,bei Wedemark, noch mit einem Schrecken und lediglich Sachschaden davon. Mit seinem LKW kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der der Außenschutzplanke. Unfallursächlich dürfte ein Sekundenschlaf des 54-jährigen Fahrers gewesen sein. Müdigkeit wird von Autofahrern häufig, insbesondere auf langen Fahrten, unterschätzt. "Fallen bei 100 km/h für drei Sekunden, die Augen zu legt man 83 m ohne Kontrolle zurück", so Polizeihauptkommissar Frank Rohleder, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Heidekreis. Die Polizei rät daher, bei ersten Anzeichen von Müdigkeit einen Parkplatz anzusteuern und anzuhalten. Entweder dann kurz schlafen oder durch ausreichend Bewegung den Kreislauf wieder aktivieren, um erholt die Weiterfahrt anzutreten.

17.03./Wohnungstür aufgehebelt

Walsrode: Unbekannte Täter hebelten am Mittwochnachmittag, in der Quintusstraße eine Wohnungstür in einer Wohnanlage auf und gelangten so ins Innere. Ob bei der Tat etwas entwendet wurde steht noch nicht fest.

