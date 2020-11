Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Polizei kontrolliert Kindersitze

SögelSögel (ots)

In der vergangenen Woche hat die Polizei in Sögel Kontrollen vor Kindergärten durchgeführt. Die Beamten hatten dabei die vorschriftsmäßige Nutzung von Kindersitzen im Visier. Die Beamten stellten dabei vereinzelt Verstöße fest und leiteten entsprechende Verfahren ein. Dabei nahmen sie die Eltern in die Verantwortung und wiesen in Präventionsgesprächen auf die richtige Sicherung im Auto hin. Grundsätzlich gilt bei der optimalen Sicherung von Kindern im PKW: Die Kindersitzpflicht gilt bis zum Alter von 12 Jahren oder einer Größe von 150 cm. Bei älteren Kindern ist auf einen optimalen Gurtverlauf zu achten.

Die Polizei in Sögel appelliert, dass auch auf kurzen Wegen eine vorschriftsmäßige Sicherung von Kinder unabdingbar ist. Bei einer erneuten Kontrolle verzeichneten die Beamten keinerlei Beanstandungen.

