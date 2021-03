Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode:Fußgänger bei Unfall tödlich Verletzt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 16.03.2021 Nr. 1

15.03./Fußgänger bei Unfall tödlich Verletzt

Walsrode: Bei einem Verkehrsunfall in Walsrode auf der Verdener Straße, am 15.03.21, gegen 12:50 Uhr, erlitt ein 65-jähriger Fußgänger tödliche Verletzungen. Der Mann trat unmittelbar vor einem Sattelzug, welcher in Richtung Innenstadt geführt wurde auf die Fahrbahn. Er wurde vom LKW erfasst, unter ihm eingeklemmt und verstarb an der Unfallstelle. Der 34-jährige Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Für die Unfallaufnahme und Bergung wurde die Unfallstelle für zwei Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell