Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster In Schlangenlinien Unter Betäubungsmitteleinfluss mit Messer und Schlagstock Auto gegen Baum Schneverdingen - Einschleichdiebstahl

PI Heidekreis (ots)

Munster

In Schlangenlinien

Ein Auto in Schlangenlinien fahrend fiel am Samstagabend einem Zeugen auf der B71 bei Munster auf. Bei der anschließenden Überprüfung trafen die Beamten neben dem Pkw auch die alkoholisierte Fahrzeughalterin (65-jährige Munsteranerin) an. Ein erster Atemalkoholtest ergab 0,7 Promille, sodass gegen die Betroffene ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Sie erwartet ein Fahrverbot und eine Geldbuße.

Unter Betäubungsmitteleinfluss mit Messer und Schlagstock

Einen 20-jährigen Autofahrer kontrollierten Beamte am Samstagmorgen in Munster. In der Kontrolle erweckte der Munsteraner den Eindruck, unter Betäubungsmitteleinfluss zu stehen. Die anschließende Überprüfung der Polizisten bestätigte den Verdacht. Der Kontrollierte räumte ein, vor kurzem Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Es wurden kleine Mengen Betäubungsmittel bei dem 20-jährigen aufgefunden. In seinem Fahrzeug befanden sich obendrein ein Teleskopschlagstock und ein verbotenes Messer. Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die mitgeführten Betäubungsmittel und Waffen wurden sichergestellt. Ein Straf- und mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren erwarten den jungen Mann.

Auto gegen Baum

Glück im Unglück hatte am frühen Samstagabend eine 24-jährige Soltauerin auf der Kreisstraße 12 bei Wietzendorf. Die junge Frau kam während eines Unwetters mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Fahrzeugführerin wurde mit leichten Verletzungen an ihrem gänzlich zerstörten Kleinwagen angetroffen. Nach kurzer Untersuchung im Krankenhaus konnte die Soltauerin das Krankenhaus am Abend wieder verlassen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Schneverdingen

Einschleichdiebstahl

Am Nachmittag des 13.März 2021 zwischen 14.00 Uhr und 14.45 Uhr ereignete sich in der Schneverdinger Klaus-Groth-Straße ein Diebstahl, wobei mehrere Täter dem Geschädigten zunächst die Erledigung von Gartenarbeiten anboten, sich währenddessen ins Wohnhaus begaben und von dort mehrere hochwertige Gegenstände entwendeten. Von den Tätern wurde ein weißer Ford Transporter mit Kennzeichen aus Stade (STD) genutzt. Sachdienliche Hinweise werden unter 05193/982500 an die Polizeistation Schneverdingen erbeten.

