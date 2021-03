Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Fahrradteile gestohlen; Bad Fallingbostel: Dieseldiebe unterwegs; Bomlitz: Fußgänger beim Rückwärtsfahren übersehen

Heidekreis (ots)

11.03 / Fahrradteile gestohlen

Schneverdingen: Unbekannte entwendeten von einem Fahrrad, das an der Verdener Straße, Höhe Hausnummer 4 angeschlossen war, den Sattel samt Stange und Schnellverschluss sowie die mobilen Lampen. Tatzeit: Mittwoch, 18.00 Uhr bis Donnerstag, 12.00 Uhr. Hinweise zum Verbleib der Gegenstände nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

11.03 / Dieseldiebe unterwegs

Bad Fallingbostel: In der Nacht zu Donnerstag öffneten Unbekannte gewaltsam den Tankdeckel einer Sattelzugmaschine und entwendeten unbemerkt 150 Liter Dieselkraftstoff. Der Diebstahl ereignete sich auf einem Parkplatz an der A7, Gemarkung Bad Fallingbostel, Richtungsfahrbahn Hamburg bei Kilometer 79,2. Der Schaden wird auf rund 210 Euro geschätzt.

11.03 / Fußgänger beim Rückwärtsfahren übersehen

Bomlitz: Eine 74jährige Bomlitzerin befuhr am Donnerstagmittag an der Straße Am Eichenkamp rückwärts die Zuwegung vor den Hauseingängen und übersah dabei einen Fußgänger. Der 80jährige entlud gerade den Kofferraum seines Pkw, wurde zwischen beiden Fahrzeugen eingeklemmt und schwer verletzt. Er kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell