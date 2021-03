Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: 14jährige Ausreißerin schlägt und tritt; Bad Fallingbostel: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Heidekreis (ots)

08.03 / 14jährige Ausreißerin schlägt und tritt

Soltau: Polizeibeamtinnen nahmen am Montagnachmittag, gegen 14.20 Uhr am Bahnhof Soltau eine 14jährige Ausreißerin in Gewahrsam. Das Mädchen weigerte sich, die Polizistinnen zu begleiten und wehrte sich nach Leibeskräften, als sie zum Streifenwagen geführt werden sollte. Auch auf anwesende, beruhigend auf sie einredende Jugendliche hörte sie nicht. Sie sperrte sich gegen die Maßnahme, schlug und trat um sich und traf dabei eine der Polizistinnen mehrmals. Um sie zu kontrollieren, wurde sie zu Boden gebracht, wo die Beamtinnen ihr Handschellen anlegten. Während der Fahrt zur Dienststelle beleidigte sie die Polizisten fortwährend und bedrohte sie. Die Polizistinnen informierten die Erziehungsberechtigten und gaben sie in deren Obhut. Es wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt.

09.03 / Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Bad Fallingbostel: Am Donnerstag, 04. März 2021 kam es auf Vogteistraße in Höhe der LSH-Versicherung zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter beschädigte zwischen 12.00 und 12.15 Uhr mit seinem Fahrzeug einen in einer Parklücke abgestellten, grauen Pkw Kombi der Marke VW Golf an der linken Fahrzeugseite. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell