POL-KN: (Reichenau, Lkrs. KN) Hunde vergiftet (04.03.2021)

Reichenau (ots)

Die Polizei mahnt derzeit Hundebesitzer zur Vorsicht und bittet um Zeugenhinweise. Am gestrigen Dienstag hat ein Hund auf der Terrasse eines Anwesens in der Mittelzeller Straße eine unbekannte Substanz gefressen, zeigte anschließend vergiftungsähnliche Erscheinungen und musste beim Tierarzt behandelt werden.

Bereits vor zwei Wochen, am 17.02.2021, hat ein Hund während eines Spaziergangs mit der Besitzerin an einer Straßenlaterne in der Straße "Am Vögelisberg" oder auf einer Wiese hinter dem Feuerwehrhaus einen ausgelegten Giftköder gefressen und starb kurze Zeit später daran. Um welche Art von Köder es sich in beiden Fällen gehandelt hat, konnten weder die Besitzer noch der Tierarzt sagen. Sachdienliche Hinweise werden an den Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 9715-0, erbeten.

