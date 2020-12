Polizei Paderborn

POL-PB: PKW mit Anhänger verliert Strandkorb

Büren-HegensdorfBüren-Hegensdorf (ots)

(ob) Ein ungewöhnlicher Unfall ereignete sich am Freritagabend in Hegensdorf. Gegen 18:40 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Autofahrer mit Anhänger die Straße Aftetal in Richtung Keddinghausen. Während der Fahrt fiel ein Strandkorb von der Ladefläche des Anhängers. Herabfallende Teile beschädigten einen nachfolgenden PKW. Der verursachende Autofahrer bemerkte offenbar nichts von seinem Verlust und fuhr weiter. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum PKW mit Anhänger machen können werden gebeten sich mit der Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251/306-0 in Verbindung zu setzen.

