Polizei Paderborn

POL-PB: Junger Frau die Handtasche geraubt.

Bad WünnenbergBad Wünnenberg (ots)

(ob) Am Freitagabend gegen 20 Uhr wurde eine 25 Jahre alte Frau auf dem Parkplatz der Aatalklinik von einer unbekannten männlichen Person von hinten angegriffen und zu Boden gestoßen. Der Täter entriss der am Boden liegenden Frau die Handtasche und floh über die Holzbrücke in unbekannte Richtung. Durch den Sturz verletzte sich die Frau leicht am Kopf. Den Täter beschrieb sie als etwa 180 cm groß und schlank, bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen Schal. Hinweise über verdächtige Personen oder Beobachtungen nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251/306-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell