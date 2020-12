Polizei Paderborn

POL-PB: Nach Verkehrsunfall zu Fuß geflüchtet

Paderborn-ElsenPaderborn-Elsen (ots)

(ro)Kurz nach Mitternacht verursachte ein alkoholisierter Autofahrer einen einen Verkehrsunfall und entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle. Ein 36-jähriger Autofahrer aus Schlangen befuhr in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00:25 Uhr mit seinem Pkw Audi A6 die Bundesstraße 1 von Schlangen komend in Richtung Elsen. Im Kreisverkehr in Höhe der Bundesautobahn 33 kam er von der Fahrbahn ab, überfuhr die Mittelinsel des Kreisverkehrs und kollidierte anschließend mit der Schutzplanke. Der stark beschädigte Audi war nicht mehr fahrbereit. Ein Zeuge sprach den Fahrzeugführer an und sicherte die Unfallstelle ab. Währenddessen entfernte sich der Unfallfahrer zu Fuß von der Unfallstelle, ohne eine weitere Schadensregulierung einzuleiten. Die hinzugerufene Polizei traf den geflüchteten Audi-Fahrer kurze Zeit später in der Straße Im Quinhagen an. Er stand unter Alkoholeinfluß und konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Zudem war der Audi nicht zum Straßenverkehr zugelassen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde durch die Polizei mit 2.500 Euro angegeben. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren ein und ordneten eine Blutprobe beim Unfallverursacher an.

