FW-DO: Küchenbrand in Eving

Dortmund (ots)

Gegen 13:40 Uhr wurde die Feuerwehr über einen Küchenbrand im Erdgeschoss in der Ötztaler Straße informiert. In einem viergeschossigen Wohngebäude war es zu einem Brand in der Küche gekommen. Beim Eintreffen der Kräfte konnte Flammenschein sowie eine Rauchentwicklung festgestellt werden. Die Bewohner im Erdgeschoss sowie im ersten Obergeschoss hatten das Gebäude bereits verlassen. Die Bewohner des dritten und vierten Obergeschosses befanden sich in einem ungefährdeten Bereich auf den Balkonen des Gebäudes und wurden durch die Feuerwehr betreut.

Die Brandbekämpfung erfolgte durch zwei Strahlrohre über einen Innen- sowie Außenangriff. Eine Person mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation wurde durch den Rettungsdienst betreut.

Im Einsatz waren die Feuerwache 1 (Mitte), 2 (Eving)sowie der Rettungdienst.

Die Einsatzkräfte waren ca. 1 Stunde vor Ort.

