Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Für den 1. bundeseinheitlichen Warntag am 10.09.2020 zieht die Feuerwehr Dortmund eine positive Bilanz.

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Seit dem letzten Warntag am 05.09.2019 wurden weitere 6 Sirenen installiert. Bis auf eine Sirene in Huckarde, bei der noch technische Nachbesserungen erforderlich sind, konnten alle weiteren acht in Betrieb befindliche Sirenen erfolgreich ausgelöst werden. Dazu gab es zahlreiche Rückmeldungen aus der Bevölkerung über die eigens geschaltete Hotline. Einige Bürger*innen meldeten sich auch um mitzuteilen, dass sie die Warnsignale entweder nur sehr schwach oder gar nicht wahrnehmen konnten. Das liegt darin begründet, dass noch nicht das gesamte Stadtgebiet ausgestattet ist. Bis zum vollständigen Ausbau des Sirenenwarnnetzes in Dortmund wird es noch einige Zeit dauern.

Der erstmals beübte Baustein der mobilen Warnung mittels Lautsprecherdurchsagen wurde in Brünninghausen im Bereich der Mergelteichstraße und näherer Umgebung zum Einsatz gebracht. Die Rückmeldungen hierzu zeigen, dass dies zur Warnung der Bevölkerung ebenfalls gut funktioniert. Die mobile Warnung wird in Zukunft sicherlich häufiger zum Zuge kommen.

Die Warnapp NINA wurde durch die Feuerwehr nicht bedient, da am heutigen bundesweiten Warntag Tag das BBK (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) die zentrale Warnung für das gesamte Bundesgebiet übernommen hat.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dortmund

Pressestelle

Oliver Körner

Telefon: 0231/8455000

E-Mail: 37pressestelle@stadtdo.de

www.feuerwehr.dortmund.de

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell