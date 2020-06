Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Brochdorf:Pkw fährt gegen Hauswand

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 25.06.2020 Nr. 1

24.06 / Pkw fährt gegen Hauswand

Brochdorf: Ein 70jähriger Pkw-Fahrer aus Neuenkirchen verlor am Mittwochnachmittag, gegen 16.20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf der Rotenburger Straße (B 71) in Fahrtrichtung Tewel die Kontrolle über sein Fahrzeug und verunfallte. Das Fahrzeug kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einem Baum und prallte anschließend gegen die Gebäudewand einer Gaststätte. Der Fahrer und seine 68jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und kamen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn gesperrt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

