Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Unbekannte demontieren Gelenkwelle; Einbruch in Transporter misslingt; Schneverdingen: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Heidekreis (ots)

21.06./Unbekannte demontieren Gelenkwelle

Walsrode: Zwischen Sonntag und Montagmittag montierten unbekannte Täter eine Gelenkwelle i.W.v. 2000,- Euro von einem auf dem Betriebsgelände Am Beetenbusch abgestellten landwirtschaftlichen Anhänger und entwendeten diese. Hinweise oder Beobachtungen zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Walsrode unter der Telefonnummer 05161/98448-0 entgegen.

22.06./Einbruch in Transporter misslingt

Walsrode: Unbekannte machten sich in der Zeit von Montagmittag bis Dienstagmorgen an einem am Fahrbahnrand der Verdener Straße geparkten blauen Mercedes Vito zu schaffen. Der Versuch, die Heckscheibe aufzuhebeln, misslang. Der entstandene Sachschaden beträgt 200,- Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Walsrode unter der Telefonnummer 05161/98448-0 zu melden.

23.06./Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Schneverdingen: Am Dienstag wurde zwischen 12:30 Uhr und 13:15 Uhr der Seitenspiegel auf der Fahrerseite eines grauen BMW 318i durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Pkw war am Fahrbahnrand der Schulstraße in Höhe der Hausnummer 25 abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Schneverdingen unter Telefon 05193/98250-0.

