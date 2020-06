Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Unbekannte stehlen Auto und bringen es zurück; Munster: Brand einer Mülltonne; Schneverdingen: Auto komplett zerkratzt; Walsrode: Pedelec-Fahrerin übersieht Motorrad

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 22.06.2020 Nr. 1

21.06 / Unbekannte stehlen Auto und bringen es zurück

Soltau: Unbekannte entwendeten am Sonntagabend aus einem Haus am Lönsweg einen neben der offenstehenden Haustür hängen Autoschlüssel und danach den auf dem Hof geparkten Pkw. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Volvo C70 Cabrio im Wert von etwa 8.000 Euro. Fahrzeug und Schlüssel wurden zu einem späteren Zeitpunkt zurückgebracht. Es liegen Hinweise darauf vor, dass Jugendliche den Schlüssel genommen haben und eine Spritztour machten. Die Polizei ermittelt.

21.06 / Brand einer Mülltonne

Munster: Am Sonntagnachmittag brannte an der Straße Im Örtzetal eine Mülltonne. Die Feuerwehr löschte den Brand. Aufgrund der Hitze platzte an der Tonne der Lack ab. Der Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt.

21.06 / Auto komplett zerkratzt

Schneverdingen: In der Zeit zwischen Samstag, 16.30 Uhr und Sonntag, 18.30 Uhr zerkratzten Unbekannte einen Pkw der Marke BMW, der am Fahrbahnrand der Grünhagenstraße abgestellt war. Die Beschädigungen wurden an der gesamten linken und rechten Fahrzeugseite sowie auf der Motorhaube und der Kofferraumabdeckung begangen. Der Schaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500.

21.06 / Pedelec-Fahrerin übersieht Motorrad

Walsrode: Am Sonntagnachmittag, gegen 15.30 Uhr kam es an der Einmündung L 160 / K 123 zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Motorradfahrer. Die 79jährige Fahrerin eines Pedelecs befuhr die Strecke Vethem - Groß Eilstorf, kreuzte die Landstraße und übersah dabei den bevorrechtigten 54jährigen Motorradfahrer aus Walsrode. Beide stürzten nach dem Zusammenprall und verletzten sich leicht.

